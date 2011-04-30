Перші в світі перегони електрокарів пройдуть в Європі і США

З 6 серпня цього року у Великобританії стартує перший в світі кубок перегонів, в якому братимуть участь тільки електрокари.

Відповідно до календаря чемпіонату, який оприлюднив журнал Automobile, перші три змагання пройдуть на англійських трасах в Сільверстоуні, Снеттертоні та Рокінгхемі. У середині вересня машини вийдуть на бельгійський трек в Зольдері, після чого перегони знову повернуться до Великобританії - в Брендс Хетч. Завершальні заїзди першого сезону пройдуть 26 листопада і 17 грудня в США на трасах Laguna Seca і Auto Club Speedway.

У кубку їздитимуть машини трьох класів. До першого з них - "міського" - ввійдуть субкомпактні Think City, устатковані 50-сильними електромоторами, які дають змогу розвивати максимальну швидкість 136 км/год і їхати без підзарядки близько 160 кілометрів.

Наступний, "спортивний", клас - автомобілі Westfield iRacer. У таких машин два електромотори (по одному на кожне із задніх коліс) сумарною потужністю 260 кінських сил. За даними виробника, з нуля до 96 км/год спорткар здатний прискорюватися менш ніж за п`ять секунд. Максимальна швидкість iRacer обмежена електронікою на позначці 184 км/год. Представники фірми Westfield стверджують, що їх автомобіль без зарядки зможе проїхати в режимі перегонів близько 48 кілометрів.

У третій групі будуть представлені прототипи електрокарів. У цьому класі нема обмежень щодо маси автомобіля та потужності двигунів, а переможець визначатиметься за кращим часом кола.

На даний момент свою участь у змаганнях електрокарів підтвердили чемпіон Формули-1 Деймон Хілл, а також гонщик і каскадер Бен Коллінз, який раніше грав роль "невідомого" пілота Стіга в телепередачі Top Gear, зауважує сайт Автолента.