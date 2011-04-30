Весільна вечірка в Букінгемському палаці тривала до ранку
10:15, 30 квітня 2011Разное
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А куди поїдуть молоді - досі таємниця
Принц Вільям і Кетрін Міддлтон, весілля яких відбулося 29 квітня, відсвяткували подію з близькими друзями і родичами в Букінгемському палаці.
|Фото AFP
Біле вечірнє плаття, в якому була наречена, створила автор її весільного наряду британський дизайнер Сара Бертон модного дому Alexander McQueen. Плаття доповнювало болеро з ангори і пояс з діамантів.
Коли і куди молоді вирушать у весільну подорож, досі тримають у таємниці, зауважує Бі-бі-сі.
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