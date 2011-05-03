У Підмосков'ї скоєно напад на автобус ФК "Зеніт"

03:19, 03 травня 2011
Разное
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Розбили вікна, порізали колесо 

Невідомі на автомобілі зупинили в Підмосков`ї автобус з уболівальниками петербурзької команди "Зеніт", в ході дорожнього конфлікту вони розбили вікна і порізали колесо, повідомив начальник управління інформації підмосковного ГУВС Євген Гільдєєв.

За його словами, інцидент стався між 22.00 і 23.00 у понеділок на Малому бетонному кільці, коли автобус з уболівальниками, що прямував з Краснодара, мав виїхати на Ленінградське шосе.

"Невідомі на іномарці блокували автобус, після чого розбили кілька вікон, порізали ножем колесо і поїхали", - передає його слова РІА "Новости".

Він уточнив, що зі слів очевидців був встановлений номер машини, за яким тепер визначають власника. На думку міліціонерів, інцидент стався після дорожнього конфлікту.

 

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