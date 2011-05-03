Водій «Мерседеса» скоїв ДТП: загинули дві жінки
15:42, 03 травня 2011Разное
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Інцидент у Вінниці
У Вінниці внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинули дві жінки.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, ДТП сталася близько 23.00 1 травня.
Водій автомобіля «Мерседес», 27-річний житель Вінниці, скоїв зіткнення з автомобілем «КІА» під керуванням 37-річної вінничанки, після чого скоїв наїзд на пішохода, 39-річну жінку. Внаслідок ДТП обидві жінки загинули на місці пригоди.
Водій «Мерседеса» з місця події втік, проте працівники ДАІ затримали його.
За фактом ДТП порушено кримінальну справу.
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