Мер наказав ставити тавро на кожний виямок

Мер Кам’янця-Подільського Хмельницької області Михайло СІМАШКЕВИЧ заявляє, що каратиме комунальників за неякісний ремонт доріг позбавленням зарплати.

Як сказав він кореспонденту УНІАН, “наше місто розділене на шість комунальних округів, де за кожним закріплений менеджер комунального господарства. Він безпосередньо ставить спеціальне клеймо на кожну відремонтовану вибоїну на дорогах (клеймо з датою ремонту і прізвищем відповідального – УНІАН). Ми їх попередили: у кого буде найбільше повторних ямкових ремонтів, позбавлятиметься зарплати або лишатимуться посад”.

За словами М.СІМАШКЕВИЧА, торік у Кам’янці-Подільському ямковий ремонт однієї вибоїни проводився тричі.

Довідка УНІАН. Цього року на ремонт доріг у Кам`янець-Подільському місцева влада виділила 600 тис. грн. (минулого року - 1,2 млн. грн.).