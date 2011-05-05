Reuters купив фотографії з місця загибелі бен Ладена

Інформаційне агентство Reuters купило у пакистанського чиновника фотографії, зняті на місці вбивства Усами бен Ладена через годину після його фізичного усунення, на яких зображено троє невідомих беззбройних людей, які лежать у калюжах крові, та уламки одного з американських вертольотів, задіяних в операції, повідомляє Газета.ру.

На фотографіях зображені троє чоловіків - двоє в традиційному пакистанському одязі і один у футбольній майці. З носа, вух і ротів усіх три тече кров.

Reuters зазначає, що фотографії продав чиновник, який побажав залишитися анонімним. Раніше в середу Білий дім заявив, що президент США Барак Обама ухвалив не публікувати фотографії з убитим бен Ладеном.

На фотографіях також зображені уламки американського вертольота: один з них зазнав падіння під час операції із знищення бен Ладена.

Reuters, проаналізувавши знімки, наполягає на їх достовірності.