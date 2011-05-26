Інспектор ДАІ згорів у ДТП на трасі Київ-Чоп

Сьогодні, 26 травня, близько 02.00 на 817 км автодороги Київ-Чоп сталася ДТП за участі інспектора Про це ЗІКу повідомили у ВДАІ у Закарпатській області.

Рухаючись у напрямку Чопа, водій автомобіля Тойота Камрі, 35-річний майор міліції, старший інспектор ДПС ВДАІ, зіткнувся з трактором ЮМЗ зі встановленим обладнанням для поливу полів, на якому не було габаритних вогнів.

Трактор рухався у попутному напрямку, після чого автомобіль Тойоту відкинуло на смугу зустрічного руху, де відбулося зіткнення з автомобілем Даймлер Крайслер. Внаслідок ДТП автомобіль Тойота Камрі з водієм і пасажиром згоріли повністю. В обох загиблих залишилося по двоє неповнолітніх дітей.