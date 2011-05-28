Гей-активісти закликали провести парад у День прикордонника

Моськовська поліція не радила представникам сексуальних меншин збиратися 28 травня - в День прикордонника. Організаторам гей-параду також нагадали, що їх захід не санкціонований, пише РосБізнесКонсалтинг.

Як зазначається в повідомленні прес-служби ГУ МВС РФ по Москві, спроба провести несанкціоновану акцію 28 травня негайно буде припинена працівниками органів внутрішніх справ у суворій відповідності до чинного законодавства.

Раніше активісти гей-руху висловили бажання провести свою акцію в День прикордонника. Вони розклеїли в центрі Москви листівки із закликом "Перейдемо кордон". Одержати дозвіл від влади Москви на проведення гей-параду знову не вдалося.

Коментуючи відмову, прес-секретар мера і уряду Москви заявила, що рішення відмовити в проведенні акції уряд Москви прийняв виходячи з багатьох звернень громадських організацій, зокрема від комітету матерів і патріархії за підписом представників всіх конфесій. "Якщо подібна акція чи натяком чи дією проводитиметься, то це належатиме до компетенції ГУВС", - зазначила прес-секретар.