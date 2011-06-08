У Криму в ДТП загинули жінка з дитиною
13:32, 08 червня 2011Разное
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Легковик врізався в мопед
У Криму в результаті зіткнення автомобіля з мопедом загинули жінка q дитина.
Аварія сталася ввечері 7 червня в Червоногвардійському районі, повідомили УНІАН в прес-службі кримського Управління ДАІ.
Водій автомобіля «Мітсубісі» здійснив зіткнення з мопедом «Хонда» під керуванням жінки, яка виїхала з другорядної на головну дорогу справа». Загинули водій мопеда і її пасажир - хлопчик.
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