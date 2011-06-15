Ціни на бензин і дизпаливо

З 7 по 14 червня 2011 року середні по Україні великооптові ціни на нафтопродукти змінилися різноспрямовано.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Так, за даними моніторингу консалтингової групи «А-95», з 7 по 14 червня 2011 року середні по Україні великооптові ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

на бензин А-80 – збільшилися на 0,3%, або 40 грн./тонна – до 11 840 грн./тонна;

на бензин А-92 – збільшилися на 1,4%, або 170 грн./тонна – до 12 580 грн./тонна;

на бензин А-95 – знизилися на 0,4%, або 50 грн./тонна – до 12 790 грн./тонна;

на дизельне пальне – збільшилися на 0,6%, або 60 грн./тонна – до 9 990 грн./тонна.