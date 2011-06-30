Водіям офіційно дозволили знімати і записувати інспекторів ДАІ

Міністерство юстиції та комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності погодилися з тим, що громадяни мають право знімати дії співробітників ДАІ на фото- і відеокамери й записувати їхні слова на диктофони, пише журнал WEEKLY.UA.

«Мін’юст і народні депутати лише підтвердили право громадян України будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права й свободи від порушень і протиправних посягань. Це право гарантоване частиною 4 статті 55 Конституції України, - пояснив голова Всеукраїнської асоціації перевізників Валерій ЛИПЕЦЬКИЙ. - Але оскільки для більшості правоохоронців основний закон країни - всього лише якась абстракція, а розуміють вони лише накази вищого начальства, було необхідне рішення Мін’юсту й профільного комітету ВР, щоб кожен українець, який захищає себе від свавілля ДАІ, міг тепер посилатися не лише на Конституцію, але й на цілком конкретні інстанції у виконавчій та законодавчій гілках влади».