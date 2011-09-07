Синод Єпископів УГКЦ визначив стратегію розвитку церкви

Священний Синод єпископів Української греко-католицької церкви утворив робочу групу з реалізації стратегії розвитку УГКЦ на період до 2020 року.

Як повідомляє офіційний сайт УГКЦ, відповідне рішення ухвалено під час робочого засідання Священного Синоду єпископів Української греко-католицької церкви, який зараз проходить у Бразилії.

Зокрема, Митрополит Стефан (СОРОКА) у своїй доповіді назвав основні цілі, які Синод окреслив за наступні 10 років у розвитку УГКЦ і запросив єпископат «здійснити подорож відновлення під проводом Божої присутності, присутності Господа і Спаса Ісуса Христа посеред нас».

Він підкреслив, що процес відновлення Церкви вже триває, бо він був започаткований Синодом Єпископів УГКЦ під проводом Блаженнішого Любомира 2006 року, коли стратегію Церкви було виражено гаслом «Святість об’єднаного Божого люду». Нині, за його словами, цей процес повинен стати всеохоплюючим і більш організованим та цілеспрямованим.

Червоною ниткою крізь усю стратегію проходить питання євангелізації.

Робоча група, яку очолили Митрополит Стефан (СОРОКА) та Владика Давид (МОТЮК), запропонувала Синодові Єпископів практичну програму здійснення Стратегії УГКЦ під назвою «Жива парафія – місце зустрічі з живим Христом».