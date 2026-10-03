В Україні створили розумний 'паркан' проти оптоволоконних дронів: як він працює

Система "Чагарник" може вирішити проблему дронів, які не піддаються глушінню РЕБом.

В Україні розробили нову систему захисту від ударних дронів, керованих через оптоволоконний кабель. Комплекс "Чагарник" має фізично перерізати лінію зв’язку безпілотника, що дозволяє протидіяти апаратам, які не вдається придушити засобами радіоелектронної боротьби, пише New Scientist.

Як розповідає автор публікації, використання оптоволокна стало відповіддю на поширення систем радіоелектронної боротьби. Звичайні FPV-дрони можна зупиняти за допомогою радіоперешкод, однак апарати з оптоволоконним управлінням не залежать від радіоканалу. Під час польоту вони розмотують за собою кабель, довжина якого у сучасних моделей може сягати десятків кілометрів.

Автор зазначає, що оптоволоконними зараз є близько 60% російських FPV-дронів, через що на місцевості залишаються кілометри використаного кабелю. Українські військові вже експериментували зі способами фізичного пошкодження таких ліній. Найбільш надійними засобами захисту поки вважаються пасивні загородження.

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"Найнадійнішими засобами захисту від оптоволоконних FPV були пасивні бар’єрні системи, такі як тунелі з сіток, встановлені над ключовими дорогами", – пояснює представник Defense Tech for Ukraine Рой Гардинер.

"Чагарник" пропонує інший принцип. Акустичний сенсор виявляє дрон над системою, після чого запускається рухома дротяна конструкція з гачками. Вони підхоплюють оптоволоконний кабель і проводять його до спеціального блока, де той перерізається.

Комплекс складається з двох 50-метрових секцій, які двоє людей можуть встановити менш ніж за годину. Система працює від акумулятора, захищена від погодних умов і може дистанційно вмикатися та вимикатися. Її можна розміщувати на ймовірних маршрутах дронів або використовувати для захисту позицій та об’єктів.

"Вразливі об’єкти в тилу, такі як електричні підстанції, які надто великі для захисту сіткою, могли б отримати значний захист від далекобійних FPV на оптоволокні завдяки системі "Чагарник"", – говорить Гардинер.

Виробники заявляють про 95% ефективності перерізання кабелю дрона, однак система залежить від здатності акустичного сенсора вчасно розпізнати ціль.

"Надійність акустичної системи виявлення у розрізненні загроз у какофонії поля бою ще потребує підтвердження", – наголошує експерт.

Війна в Україні: зброя

Як писав УНІАН, Росія представила новий роботизований штурмовий танк "Штурм". Машина створена на базі Т-72/Т-90, оснащена 125-мм гарматою з укороченим стволом, бульдозерним відвалом і може працювати як із екіпажем, так і дистанційно. Експерти оцінюють "Штурм" скептично, вважаючи його морально застарілим і малоефективним у сучасних бойових умовах.

Також ми розповідали, що в Києві можуть діяти один-три ворожі радіоретранслятори, які забезпечують онлайн-керування "Шахедами" до моменту удару. Це пояснює точні ураження мостів та інших об’єктів, адже без постійного зв’язку такі атаки були б неможливі.

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