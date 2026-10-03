Помер екстрасенс Анатолій Кашпіровський

Він народився у 1939 році в селі Ставниця Хмельницької області. У 1962 році закінчив Вінницький медичний інститут.

Помер радянський і російський психотерапевт та гіпнотизер Анатолій Кашпіровський. Йому було 87 років.

Про це повідомив російський телеведучий Андрій Малахов. Пізніше директор гіпнотизера підтвердив його смерть.

Причина смерті Кашпіровського – гостра серцева недостатність. За даними SHOT, близькі викликали швидку, але його не змогли врятувати. Він помер у себе вдома.

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Анатолій Кашпіровський – радянський психотерапевт, який став суперзіркою наприкінці 1980-х років завдяки масовим телевізійним сеансам "зцілення". Незважаючи на медичну освіту, його методи дистанційного навіювання зазнали жорсткої критики з боку вчених і лікарів за ненауковість, що в підсумку призвело до заборони подібних програм.

Починаючи з періоду пандемії коронавірусу 2020 року і аж до весни 2026 року, він активно вів свій YouTube-канал, проводячи там прямі ефіри та "дистанційні оздоровчі сеанси".

Хто такий Кашпіровський

Він народився 11 серпня 1939 року в селі Ставниця Хмельницької області. У 1962 році закінчив Вінницький медичний інститут. Після цього близько 25 років працював у психіатричній лікарні.

У 1988–1989 роках працював у Києві та проводив телевізійні сеанси, зокрема програми для дітей з енурезом.

Широку популярність здобув після телепередач "Сеанси здоров’я лікаря-психотерапевта Анатолія Кашпіровського", що виходили на Центральному телебаченні СРСР з жовтня 1989 року. Ці передачі дивилися мільйони людей.

Особливий резонанс викликали телемости "Київ–Москва" та "Київ–Тбілісі", під час яких Кашпіровський заявляв про проведення дистанційного знеболювання пацієнтів під час операцій. При цьому обставини цих операцій та роль гіпнозу в знеболюванні згодом стали предметом суперечок.

21 березня 1988 року в студії програми "Погляд" було проведено пробний телеміст Київ – Москва. Завдання пробного телемосту полягало в тому, щоб довести можливість сильного психологічного впливу на людину дистанційним шляхом.

Через 10 днів було проведено телеміст "Москва – Київ". Заявлялося, що під час цього телемосту вперше у світі було проведено дистанційне знеболювання хірургічної операції резекції молочної залози у пацієнтки Любові Грабовської за підтримки та участі першого в Україні академіка-онколога Н.М. Бондаря та доктора медичних наук, професора, лікаря-хірурга В.І. Корольова.

Того ж року на українському телебаченні Анатолій Кашпіровський провів п’ять телевізійних передач для дітей з метою позбавлення їх від енурезу. Заявлялося, що результатом стало оздоровлення за сумарний телевізійний час 3 години 15 хвилин 72 % дитячого населення України, тобто близько 800 тисяч дітей.

Далі, у 1989 році, на Центральному телебаченні було проведено шість передач "Сеанси здоров’я лікаря-психотерапевта Анатолія Кашпіровського", під час яких А.М. Кашпіровський нібито здійснив безпрецедентне за своїми масштабами лікування від найрізноманітніших захворювань близько 10 мільйонів людей всього за 6 годин телевізійного ефіру.

Перша телепередача, згідно з телепрограмою, вийшла в ефір 34 роки тому – 8 жовтня 1989 року на Першій програмі. Передача виходила раз на два тижні по неділях (по понеділках був повтор)

У 1993 році був обраний депутатом Державної думи I скликання від ЛДПР по 189-му Ярославському виборчому округу. Більше до Думи не обирався і майже зник з поля зору, іноді з’являвся на слуху – то побившись у студії Андрія Малахова, то подавши до суду на "Вечірній Ургант" за використання свого фото в мемі з котом.

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