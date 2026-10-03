Казахстан може затримувати українців на запит РФ: Лубінець розповів про кричущий випадок

Казахстан залишається потенційно небезпечним напрямком для українців, оскільки продовжує співпрацювати з російськими силовиками.

У Казахстані затримали громадянку України за запитом Росії. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За даними омбудсмена, українка Любов Рожанська приїхала до Казахстану, щоб забрати свого неповнолітнього онука та повернути його в Україну. Натомість місцеві силовики затримали її через кримінальну справу, яку відкрили в Росії ще у 2023 році.

"Але є ще одна надзвичайно важлива обставина. Любов Рожанську фактично виманили до Казахстану обманним шляхом! "Нові" родичі дитини у Росії у співпраці з ФСБ виходили на звʼязок із жінкою та навмисно намагалися виманити її з України і приїхати забрати дитину самостійно. Жінка повірила їм і приїхала до Астани, не знаючи, що в Росії вже готуються до її затримання!" - повідомив Лубінець.

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Омбудсмен наголосив на неприпустимості видачі жінки в Росію, оскільки там її життя та здоров'я буде в небезпеці.

"Ми добре знаємо, що відбувається з українцями, які потрапляють до рук російської системи. Тому я невідкладно звернувся до Омбудсмана Казахстану Артура Ластаєва із закликом не допустити жодної екстрадиції", - заявив Лубінець.

За словами омбудсмена, мати хлопчика ще у 2021 році вивезла його до Росії. У 2022 році для себе та дитини вона оформила російське громадянство. Водночас Верховний Суд України у березні 2025 року визначив місцем проживання дитини Одесу.

"Тобто бабуся приїхала, щоб забрати українську дитину та повернути її додому. І саме тоді сама опинилася під вартою за справою, яку ініціювала Росія. Це ще раз показує, наскільки небезпечно намагатися самостійно забирати дітей, які перебувають на території Росії", - додав він.

Політика Казахстану

Як писав УНІАН, у липні президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на форумі в Омську закликав Путіна заморозити війну в Україні. Він наголосив, що конфлікт шкодить і Росії, і Україні, а його природа лишається незрозумілою для багатьох.

Однак вже у вересні Токаєв під час візиту у Берлін заявив, що має дуже добрі стосунки з Володимиром Путіним і назвав його "видатним державним діячем". Він підкреслив, що російський президент є прийнятною політичною фігурою не лише для Центральної Азії, а й для Європи та світу.

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