Переговори США та Росії щодо України тепер включають масштабну нафтову угоду, - NYT

Переговори Вашингтона і Москви щодо завершення війни в Україні розширилися на можливу угоду з міжнародними активами "Лукойлу".

Переговори адміністрації президента США Дональда Трампа з Росією щодо припинення війни в Україні розширилися і тепер включають можливу багатомільярдну угоду щодо активів російської нафтової компанії "Лукойл". До переговорів безпосередньо залучені спеціальні посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер, пише The New York Times.

За словами трьох джерел, знайомих із перебігом зустрічі, правитель Росії Володимир Путін порушив питання цієї угоди під час зустрічі з Віткоффом і Кушнером у Кремлі 5 вересня. За словами одного зі співрозмовників, Путін запропонував угоду, щоб показати росіянам, що вони можуть вести бізнес зі Сполученими Штатами.

Американська сторона відповіла, що працюватиме над цим. Угоду розглядають як спосіб покращити позиції у відносинах із Кремлем, а також як можливість знизити світові ціни на енергоносії.

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Які активи можуть продати

Йдеться про великий комплекс активів "Лукойлу", до якого входять нафтові родовища, нафтопереробні заводи та автозаправні станції в різних країнах.

Серед них – нафтові родовища в Камеруні, нафтопереробні заводи в Європі та автозаправні станції у Нью-Джерсі.

Угода залежить від схвалення уряду США та Кремля. Хоча "Лукойл" є приватною компанією, у Москві рішення щодо угоди широко вважається рішенням Володимира Путіна.

На початку цього року "Лукойл" оцінював свої міжнародні активи у $20 млрд. Водночас ціна та структура запропонованої угоди наразі незрозумілі.

Хто претендує на активи

Провідну групу, яка прагне укласти угоду, очолює американський інвестор Тодд Боелі. До неї також входять дві близькосхідні групи та підрозділ уряду США.

Уряд Сполучених Штатів бере участь через Американську міжнародну корпорацію з фінансування розвитку. Представник агентства заявив, що потенційна угода сприятиме економічній безпеці США, зовнішній політиці та зниженню цін на енергоносії.

Основним акціонером при цьому має стати катарський конгломерат, контрольований Мутазом Аль-Хайятом і Рамезом Аль-Хайятом.

Ще одним важливим учасником може бути інвестиційний фонд з Абу-Дабі, контрольований шейхом Тахнуном бін Заїдом Аль Нахайяном.

Зв’язки учасників із союзниками Трампа

Можлива угода привернула увагу через ділові зв'язки між її учасниками та людьми, які беруть участь у переговорах США з Росією.

Мутаз і Рамез Аль-Хайяти раніше утворили партнерство з Джаредом Кушнером та Іванкою Трамп для фінансування багатомільярдного проєкту розкішного готелю-курорту на півдні Албанії.

Шейх Тахнун також контролює фонд Lunate, який є одним із найбільших акціонерів приватної інвестиційної компанії, створеної Кушнером після його роботи у Білому домі.

Водночас один з інвесторів угоди з "Лукойлом" є співвласником криптовалютної компанії World Liberty Financial. Її співзасновником був Стів Віткофф.

Водночас немає ознак того, що Кушнер або Віткофф особисто отримають прибуток від можливої угоди. Представниця Віткоффа заявила, що він "не має конфлікту інтересів і не має фінансової зацікавленості в цій справі".

Як змінилися претенденти на активи "Лукойлу"

Зацікавленість у міжнародних активах "Лукойлу" проявляли різні потенційні покупці. Серед них були американські енергетичні компанії, зокрема "Шеврон".

У січні приватна інвестиційна компанія Carlyle досягла попередньої угоди про купівлю значної частки активів. Однак схвалення цієї заявки у США загальмувалося.

Після цього провідним учасником торгів стала група на чолі з Тоддом Боелі та партнерами з Близького Сходу й уряду США.

Раніше Міністерство фінансів США відхилило початкову пропозицію швейцарської енергетичної торгової компанії Gunvor щодо купівлі міжнародних активів "Лукойлу".

Угода ще не остаточна

Можлива угода наразі не є остаточною і має бути схвалена Міністерством фінансів США, яке контролює виконання санкцій. За словами людей, знайомих із процесом продажу, важливу роль у ньому відіграє Кирило Дмитрієв, економічний посланник Путіна. Він заявляв, що діалог зі США продовжується у різних сферах, зокрема в енергетиці.

Нафтопереробні заводи "Лукойлу" в Нідерландах, Болгарії та Румунії також відіграють важливу роль у можливій угоді. Вони виробляють дизельне та авіаційне паливо.

Водночас санкційні обмеження щодо активів "Лукойлу" у США та інших країнах неодноразово продовжували, поки тривали переговори. Останнє продовження, згідно з наданим текстом, діє до 29 жовтня.

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ISW зазначає, що посадовці Кремля фактично відкинули запропонований США і Україною обмежений режим припинення вогню в енергетичній галузі. За словами держсекретаря США Марко Рубіо, Росія і Україна "висловили інтерес" щодо обмеженого припинення вогню у контексті постачання продовольства і енергоносіїв.

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