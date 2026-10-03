Який iPhone купити за обмеженого бюджету: експерти обрали 3 моделі

У 2026 році одним із найрозумніших варіантів залишається купівля відновленого iPhone,

iPhone, випущені навіть п'ять років тому, все ще залишаються гарним вибором у 2026 році. Смартфони Apple довго зберігають високу продуктивність, отримують свіжі оновлення iOS і мають камери, які не виглядають застарілими на тлі новіших пристроїв.

Експерти iPhonesCompare проаналізували ринок і обрали три доступні iPhone, які можна розглядати для купівлі восени 2026 року. До добірки увійшли як нові смартфони, так і відновлені моделі.

Відновлений iPhone 13 – оптимальний варіант для більшості

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iPhone 13, випущений у 2021 році, отримав 6,1-дюймовий OLED-екран Super Retina XDR, чіпсет A15 Bionic, Face ID і подвійну камеру на 12 Мп. Незважаючи на вік, смартфон, як і раніше, здатний справлятися з повсякденними завданнями та підтримує актуальну версію iOS.

Головна перевага моделі перед найдешевшим SE – сучасний OLED-екран і Face ID. Тому за порівнянної ціни відновлений iPhone 13 може стати цікавішим варіантом для тих, кому важливий набір сучасних функцій.

Відновлений iPhone SE 3 – найдешевший варіант

Якщо бюджет максимально обмежений, рекомендується звернути увагу на відновлений iPhone SE 2022 року. Смартфон оснащений чіпом A15 Bionic, Touch ID і 4,7-дюймовим LCD-дисплеєм. Основна камера – 12 Мп.

При цьому модель помітно поступається новішим iPhone за можливостями екрану та камери: тут немає Face ID, нічного режиму та надширококутної камери. Сам корпус має дизайн часів iPhone 8. Але саме простота конструкції залишається його головною фішкою, що дозволяє користуватися смартфоном однією рукою та носити його в кишені.

iPhone 17e – найдешевший сучасний iPhone

Тим, хто не хоче купувати відновлений смартфон, варто розглянути iPhone 17e – актуальну базову модель Apple. Вона отримала 6,1-дюймовий OLED-екран, чіпсет A18, Face ID, роз’єм USB-C та основну камеру на 48 Мп.

Виробник заявляє про до 26 годин відтворення відео та повноцінну підтримку Apple Intelligence. Крім того, покупець отримує офіційну гарантію, що робить 17e більш надійним варіантом порівняно з відновленим пристроєм.

Нагадаємо, цієї осені головним анонсом від Apple став перший складаний iPhone з гнучким екраном. Вартість пристрою починається від $1999 (близько 90 000 грн) за модель із 256 ГБ вбудованої пам’яті.

Раніше з’явилася інформація про плани Apple щодо радикального редизайну iPhone у 2027 році. Компанія експериментує з безрамковим екраном, загнутим одразу з чотирьох боків. Завдяки цьому передня панель смартфона має виглядати як єдиний шматок скла.

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