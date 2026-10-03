На Готланді знайшли золотий перстень і 45 денаріїв: серед них були підробки з України

Археолог музею Пер Відерстрем визначив дві монети як підробки.

На шведському острові Готланд археологи знайшли 45 римських срібних монет і золотий перстень, закопані приблизно 1600 років тому. Дві з цих монет виявилися стародавніми підробками, ймовірно, виготовленими на території сучасної України.

Дослідники вважають, що ці предмети опинилися в землі у 450 році н. е. А до того часу римські монети, ймовірно, перебували в обігу вже протягом кількох поколінь, пише Ecoticias. Зазначається, що музей Готланда звернув увагу на дивно тривалий термін служби цього срібла: римські монети зберігали свою цінність на острові навіть через століття.

Музей відніс римські монети до періоду між 98 і 192 роками н. е., однак це не визначає точний час, коли їх було заховано в землю. Якщо передбачувана дата (близько 450 року н. е.) є правильною, то на момент захоронення монетам було вже від 260 до 350 років.

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Золотий перстень дає підказку, що вказує на пізніший період. "Цей золотий перстень за своїм типом характерне для середини V століття", – пояснив археолог музею Пер Відерстрем.

Особливості його дизайну допомагають пояснити, чому дослідники схиляються до версії про те, що скарб був закопаний через століття після карбування монет.

Археологи з музею Готланда після очищення на першій невеликій срібній монеті виявили зображення імператора Антоніна Пія. Слідом за нею були знайдені й інші монети, а також перстень.

П’ять імператорів, чотири імператриці та дві підробки

Ідентифіковані римські монети були викарбувані за часів правління п’яти імператорів: Траяна, Адріана, Антоніна Пія, Марка Аврелія та Коммода. Також були знайдені монети чотирьох імператриць: Сабіни, Фаустини Старшої, Фаустини Молодшої та Луцилли. У сукупності вони охоплюють майже століття імперської історії.

Колекцію вивчив для музею фахівець з римських монет Леннарт Лінд. Він вважає, що монети потрапили на Готланд у IV столітті (у період 300–400 років н. е.) і продовжували використовуватися в торгівлі на острові до V століття.

В історії цієї колекції є ще один цікавий нюанс. Археолог музею Пер Відерстрем визначив дві монети як підробки і припустив, що їх виготовили на території сучасної України. Це можливе походження дає підказку щодо шляху їхнього надходження на Готланд.

Чому на Готланді продовжують знаходити римські монети

Група нумізматичних досліджень Стокгольмського університету повідомила, що у Швеції було знайдено 7756 римських денаріїв, причому 6578 із них – на Готланді. Це становить близько 85 % від загальної кількості монет.

Університет також зазначає, що знайдені на Готланді денарії мають значні сліди зносу порівняно з екземплярами, виявленими на материковій частині Швеції. Час їх ймовірної появи на острові визначається як IV століття.

Хоча питання про те, хто саме привіз ці конкретні монети на північ, залишається відкритим. Особа власника скарбу також залишається загадкою.

Інші новини про скарби

Раніше УНІАН повідомляв, що на полі в Німеччині виявили скарб із 934 римських срібних денаріїв. Знахідка стала найбільшою відомою в країні колекцією монет періоду правління імператора Адріана.

Загальна вага срібла становить близько 3,1 кг. Археологи вважають, що скарб було заховано у другій половині II століття нашої ери.

Раніше повідомлялося, що дайвер знайшов скарб усього свого життя. Він виявив 30 тис. стародавніх монет у чудовому стані. Але археологи не можуть зрозуміти, звідки вони взялися.

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