Росія атакувала іноземний корабель в порту Одещини: загинув моряк, є поранені

Понад десять членів екіпажу евакуйовано в безпечне місце.

В Одеській області російська окупаційна армія атакувала іноземне цивільне судно, внаслідок чого загинув моряк, ще троє отримали поранення.

Як повідомляє пресслужба державного підприємства "Адміністрація морських портів України" (АМПУ), російські війська завдали удару по цивільному вантажному судну під прапором Ліберії в одному з портів Одеської області.

"Внаслідок атаки загинув матрос-моторист, ще троє членів екіпажу отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

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За даними АМПУ, ще 13 членів екіпажу евакуйовано в безпечне місце.

"Це черговий цілеспрямований удар РФ по цивільному судноплавству. Росія продовжує тероризувати мирний торговельний флот і моряків, які щодня ризикують життям заради роботи українських морських шляхів", - наголошують у держпідприємстві.

Атаки на росіян на кораблі

Як писав УНІАН, 23 вересня російські військові завдали удару реактивним дроном по цивільному комерційному судну під прапором Антигуа і Барбуда в Одеській області, яке транспортувало соняшникову олію.

Тоді внаслідок атаки загинув 63-річний капітан – громадянин України. Внаслідок атаки виникла пожежа, екіпаж було евакуйовано. Загалом на борту перебувало 16 моряків. Було розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

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