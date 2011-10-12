Кабмін ввів водійські права на мопеди

Кабінет міністрів України постановою від 26 вересня №1029 вніс ряд змін до Правил дорожнього руху, зокрема, ввів водійські права на управління мопедами.

Текст відповідного документа є у розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, до категорії А1 відносяться мопеди, моторолери й інші двоколісні транспортні засоби з двигуном з робочим об`ємом до 50 куб. см, або електродвигуном потужністю до 4 кВт. Право на управління мототранспортними засобами і мотоколясками (категорії А1, А) надається з 16-річного віку. Навчатися водінню мопедів можна з 14 років, як і мотоциклів.

При цьому, відповідно, вносяться зміни до правил водіння для велосипедів, які раніше були загальними з правилами водіння для мопедів (категорії А1).

Крім інших змін, у правилах встановлено, що власник транспортного засобу, а також особа, яка використовує такий ТЗ на законних підставах, можуть передавати управління ТЗ іншій особі, що має при собі посвідчення водія на право управління ТЗ відповідної категорії. Власник ТЗ може передавати такий засіб у користування іншій особі, що має посвідчення водія на право управління ТЗ відповідної категорії, передавши йому реєстраційний документ на цей ТЗ.

Крім того, в змінах виключена норма щодо необхідності встановлення на механічних транспортних засобах талона про проходження технічного огляду в правому нижньому кутку переднього вітрового скла.