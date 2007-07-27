Пожежі в Греції й Італії (22 фото)

40-градусна спека стала причиною лісових пожеж у Греції, Італії, Португалії, Сербії.

Як повідомив два дні тому міністр громадського порядку Греції Вірон Полідорас, кількість лісових пожеж у країні цього літа наблизилася до двох тисяч.«На 23 липня було зареєстровано 1974 пожежі», - сказав міністр.

За його оцінками, вже згоріли від 26 до 32 тисяч гектарів лісу.

У Греції вже працюють більше 5,5 тисяч сезонних працівників пожежної охорони, ще 1300 будуть найняті найближчим часом. У липні цього року пілоти пожежних вертольотів налітали 650 годин — удвічі більше, ніж торік, і зробили більше двохсот вильотів. У гасінні пожеж беруть участь 17 пожежних літаків. Один з них розбився на острові Евбея. Загинули два пілоти.

Є жертви серед пожежників: двоє загинули на лісовій пожежі в Центральній Греції, троє — на острові Кріт, в охопленому вогнем міжгір`ї.

Лісові пожежі розширюються і в Італії.

За словами представника національної служби цивільної оборони, їх розміри стають справді загрозливими: «Якщо кілька днів тому горіли ліси в області Калабрія, то тепер вогнем охоплені лісові масиви в областях Абруццо, Апулія, Кампанія, Марці, на Сардинії й Сицилії».

Сильна пожежа виникла і в області Лаціо, в околицях міста Кастельгандольфо, де розташована літня резиденція Папи Римського. У небо підняті всі літаки-цистерни Canadair і вертольоти, що є на озброєнні служби цивільної оборони, які щодень з самого ранку ведуть боротьбу з вогнем.

На місцях працюють сотні пожежних команд. Є жертви.

В області Апулія на дорозі, яка веде до міста Пескічі (Peschici) згоріли двоє людей, чиї тіла були виявлені в згорілій машині. Неподалік міста Аквіла (L’Aquila) вогонь загрожує двом готелям і 25 житловим будинкам. У цьому місці вже евакуйовано 250 осіб.

Напередодні в цьому районі впав літак Canadair. В результаті катастрофи загинув пілот, а його напарник з важкими травмами доставлений до лікарні.

У південній області Апулія через пожежі майже 300 людей були блоковані на пляжі в затоці Маннакоре (Mannacore). На допомогу довелося пробиватися командам пожежників і рятувальників.

Начальник національної служби цивільної оборони Гвідо Бертолазо вважає, що багато лісових пожеж виникли не тільки із-за засухи і жари.

«Це — справа рук паліїв, які скористалися спекою і засухою», — заявив він і сказав, що «італійські правоохоронні органи по всій країні ведуть пошук цих злочинців».

Зокрема, на Сицилії вже затримано двоє поляків — одному 19 років, іншому 21 рік, яких підозрюють в зумисних підпалах.