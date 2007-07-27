Пожежі в Греції й Італії (22 фото)

13:49, 27 липня 2007
Разное
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Гинуть пожежники, льотчики, місцеві жителі

40-градусна спека стала причиною лісових пожеж у Греції, Італії, Португалії, Сербії.

Як повідомив два дні тому міністр громадського порядку Греції Вірон Полідорас, кількість лісових пожеж у країні цього літа наблизилася до двох тисяч.«На 23 липня було зареєстровано 1974 пожежі», - сказав міністр.

За його оцінками, вже згоріли від 26 до 32 тисяч гектарів лісу.

У Греції вже працюють більше 5,5 тисяч сезонних працівників пожежної охорони, ще 1300 будуть найняті найближчим часом. У липні цього року пілоти пожежних вертольотів налітали 650 годин — удвічі більше, ніж торік, і зробили більше двохсот вильотів. У гасінні пожеж беруть участь 17 пожежних літаків. Один з них  розбився на острові Евбея. Загинули два пілоти.

Є жертви серед пожежників: двоє загинули на лісовій пожежі в Центральній Греції, троє — на острові Кріт, в охопленому вогнем міжгір`ї.

Пожежний гелікоптер над селом Маврики на півдні Греції. (AP Photo)

Мешканці с. Маврики на півдні Греції поливають водою дахи своїх будинків. (AP Photo)

Рятувальники перед згорілим будинком с. Маврики на півдні Греції. (AP Photo)

Пожежа, спричинена спекою, у с. Маврики на півдні Греції. (AP Photo) Пожежна команда на гасінні спричиненої спекою лісової пожежі на захід від Афін, Греція. (Фото Reuters)

Пожежний літак вдарився в диму у схил гори на о. Евбея, Греція; обидва льотчики загинули. (AP Photo)

Пожежний вертоліт скидає воду на вогонь біля гори Гіметт, на південний схід від Афін. (Photo AFP)

Лісова пожежа дістала територію електропідстанції в Фессалоніках на півночі Греції. (Photo AFP)

Лісова пожежа поблизу Коринфа (п-в Пелопоннес, Греція). (AP Photo)

Лісова пожежа на горі Гіметт (Іміттос) поблизу Афін. (AP Photo)

Пожежники гасять вогонь у Національному парку Гора Парніта, за 20 км на північний захід від Афін. (Photo AFP)

Лісові пожежі розширюються і в Італії.

За словами представника національної служби цивільної оборони, їх розміри стають справді загрозливими: «Якщо кілька днів тому горіли ліси в області Калабрія, то тепер вогнем охоплені лісові масиви в областях Абруццо, Апулія, Кампанія, Марці, на Сардинії й Сицилії».

Сильна пожежа виникла і в області Лаціо, в околицях міста Кастельгандольфо, де розташована літня резиденція Папи Римського. У небо підняті всі літаки-цистерни Canadair і вертольоти, що є на озброєнні служби цивільної оборони, які щодень з самого ранку ведуть боротьбу з вогнем.

На місцях працюють сотні пожежних команд. Є жертви.

В області Апулія на дорозі, яка веде до міста Пескічі (Peschici) згоріли двоє людей, чиї тіла були виявлені в згорілій машині. Неподалік міста Аквіла (L’Aquila) вогонь загрожує двом готелям і 25 житловим будинкам. У цьому місці вже евакуйовано 250 осіб.

Напередодні в цьому районі впав літак Canadair. В результаті катастрофи загинув пілот, а його напарник з важкими травмами доставлений до лікарні.

У південній області Апулія через пожежі майже 300 людей були блоковані на пляжі в затоці Маннакоре (Mannacore). На допомогу довелося пробиватися командам пожежників і рятувальників.

Гелікоптер італійських ВМС набирає воду на Адріатичному узбережжі. (AP Photo)

Гелікоптер італійських ВМС, взявши у контейнер воду з Адріатичного моря, прямує до місця пожежі. (AP Photo)

Пожежа поблизу с. Аччіано в центральній Італії. (AP Photo)

Пожежники за роботою поблизу с. Аччіано в центральній Італії. (AP Photo)

Спалені машини у кемпінгу Сан-Нікола поблизу м. Пескічі (півострів Гаргано на Адріатичному узбережжі Італії), де сотні туристів і місцевих жителів змушені були залишити будинки при наближенні сильної пожежі; четверо людей загинули. (AP Photo)

Спалені машини у кемпінгу Сан-Нікола поблизу м. Пескічі (півострів Гаргано на Адріатичному узбережжі Італії), де сотні туристів і місцевих жителів змушені були залишити будинки при наближенні сильної пожежі; четверо людей загинули. (AP Photo)Вогонь і дим поблизу м. Пескічі (півострів Гаргано на Адріатичному узбережжі Італії), де сотні туристів і місцевих жителів змушені були залишити будинки при наближенні сильної пожежі. (AP Photo)

Пожежа поблизу м. Пескічі (півострів Гаргано на Адріатичному узбережжі Італії), де сотні туристів і місцевих жителів змушені були залишити будинки при наближенні сильної пожежі. (AP Photo)

Туристи та місцеві мешканці рятуються на човнах у м. Пескічі (півострів Гаргано на Адріатичному узбережжі Італії), де сотні людей змушені були залишити будинки при наближенні сильної пожежі; четверо людей загинули. (AP Photo)

Начальник національної служби цивільної оборони Гвідо Бертолазо вважає, що багато лісових пожеж виникли не тільки із-за засухи і жари.

«Це — справа рук паліїв, які скористалися спекою і засухою», — заявив він і сказав, що «італійські правоохоронні органи по всій країні ведуть пошук цих злочинців».

Зокрема, на Сицилії вже затримано двоє поляків — одному 19 років, іншому 21 рік, яких підозрюють в зумисних підпалах.

 

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