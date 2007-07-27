Пожежі в Греції й Італії (22 фото)
Гинуть пожежники, льотчики, місцеві жителі
40-градусна спека стала причиною лісових пожеж у Греції, Італії, Португалії, Сербії.
Як повідомив два дні тому міністр громадського порядку Греції Вірон Полідорас, кількість лісових пожеж у країні цього літа наблизилася до двох тисяч.«На 23 липня було зареєстровано 1974 пожежі», - сказав міністр.
За його оцінками, вже згоріли від 26 до 32 тисяч гектарів лісу.
У Греції вже працюють більше 5,5 тисяч сезонних працівників пожежної охорони, ще 1300 будуть найняті найближчим часом. У липні цього року пілоти пожежних вертольотів налітали 650 годин — удвічі більше, ніж торік, і зробили більше двохсот вильотів. У гасінні пожеж беруть участь 17 пожежних літаків. Один з них розбився на острові Евбея. Загинули два пілоти.
Є жертви серед пожежників: двоє загинули на лісовій пожежі в Центральній Греції, троє — на острові Кріт, в охопленому вогнем міжгір`ї.
|Пожежний гелікоптер над селом Маврики на півдні Греції. (AP Photo)
|Мешканці с. Маврики на півдні Греції поливають водою дахи своїх будинків. (AP Photo)
|Рятувальники перед згорілим будинком с. Маврики на півдні Греції. (AP Photo)
|Пожежний літак вдарився в диму у схил гори на о. Евбея, Греція; обидва льотчики загинули. (AP Photo)
|Пожежний вертоліт скидає воду на вогонь біля гори Гіметт (Iметтос), на південний схід від Афін. (Photo AFP)
|Лісова пожежа дістала територію електропідстанції в Фессалоніках на півночі Греції. (Photo AFP)
|Лісова пожежа поблизу Коринфа (п-в Пелопоннес). (AP Photo)
|Лісова пожежа на горі Гіметт (Іміттос) поблизу Афін. (AP Photo)
|Пожежники гасять вогонь у Національному парку Гора Парніта, за 20 км на північний захід від Афін. (Photo AFP)
Лісові пожежі розширюються і в Італії.
За словами представника національної служби цивільної оборони, їх розміри стають справді загрозливими: «Якщо кілька днів тому горіли ліси в області Калабрія, то тепер вогнем охоплені лісові масиви в областях Абруццо, Апулія, Кампанія, Марці, на Сардинії й Сицилії».
Сильна пожежа виникла і в області Лаціо, в околицях міста Кастельгандольфо, де розташована літня резиденція Папи Римського. У небо підняті всі літаки-цистерни Canadair і вертольоти, що є на озброєнні служби цивільної оборони, які щодень з самого ранку ведуть боротьбу з вогнем.
На місцях працюють сотні пожежних команд. Є жертви.
В області Апулія на дорозі, яка веде до міста Пескічі (Peschici) згоріли двоє людей, чиї тіла були виявлені в згорілій машині. Неподалік міста Аквіла (L’Aquila) вогонь загрожує двом готелям і 25 житловим будинкам. У цьому місці вже евакуйовано 250 осіб.
Напередодні в цьому районі впав літак Canadair. В результаті катастрофи загинув пілот, а його напарник з важкими травмами доставлений до лікарні.
У південній області Апулія через пожежі майже 300 людей були блоковані на пляжі в затоці Маннакоре (Mannacore). На допомогу довелося пробиватися командам пожежників і рятувальників.
|Гелікоптер італійських ВМС набирає воду на Адріатичному узбережжі. (AP Photo)
|Гелікоптер італійських ВМС, взявши у контейнер воду з Адріатичного моря, прямує до місця пожежі. (AP Photo)
|Пожежа поблизу с. Аччіано в центральній Італії. (AP Photo)
|Пожежники за роботою поблизу с. Аччіано в центральній Італії. (AP Photo)
|Спалені машини у кемпінгу Сан-Нікола поблизу м. Пескічі (півострів Гаргано на Адріатичному узбережжі), де сотні туристів і місцевих жителів змушені були залишити будинки при наближенні сильної пожежі; четверо людей загинули. (AP Photo)
|Пожежа поблизу м. Пескічі (півострів Гаргано на Адріатичному узбережжі), де сотні туристів і місцевих жителів змушені були залишити будинки при наближенні сильної пожежі. (AP Photo)
|Туристи та місцеві мешканці рятуються на човнах у м. Пескічі (півострів Гаргано на Адріатичному узбережжі). (AP Photo)
Начальник національної служби цивільної оборони Гвідо Бертолазо вважає, що багато лісових пожеж виникли не тільки із-за засухи і жари.
«Це — справа рук паліїв, які скористалися спекою і засухою», — заявив він і сказав, що «італійські правоохоронні органи по всій країні ведуть пошук цих злочинців».
Зокрема, на Сицилії вже затримано двоє поляків — одному 19 років, іншому 21 рік, яких підозрюють в зумисних підпалах.