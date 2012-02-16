Укрзалізниця купить тисячу вантажних вагонів Крюківського заводу

Державна адміністрація залізничного транспорту України (Укрзалізниця) планує цього року купити 1 тис. вантажних вагонів виробництва ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод».

Як повідомила УНІАН прес-служба Президента України, про це Віктора ЯНУКОВИЧА поінформував генеральний директор "Укрзалізниці" Володимир КОЗАК під час візиту Президента на завод у рамках його робочої поїздки до Полтавської області.

За словами В.КОЗАКА, "Укрзалізниця" і Крюківський завод спільно розробили декілька моделей вантажних вагонів, які вже пройшли випробування.

«У наших планах на цей рік купити тисячу таких вагонів», - сказав він.

В.КОЗАК повідомив В.ЯНУКОВИЧУ, що вантажні вагони Крюківського заводу мають вищу ціну, порівняно з аналогами, але, водночас, вони мають більший експлуатаційний ресурс і вимагають менших експлуатаційних витрат.

Довідка УНІАН. ПАТ ”Крюківський вагонобудівний завод” випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини й візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро та ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення ”Укрзалізниці”. Продукція заводу поставляється більш ніж до 20 країн світу.

”Крюківський вагонобудівний завод” є єдиним у СНД підприємством, що має налагоджене й діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.

Крюківський вагонобудівний завод у 2011 році збільшив випуск вантажних вагонів на 18% - до 10 750 шт., а пасажирських вагонів зменшив на 33,3% - до 28 шт.