Крим має новий уряд

Верховна Рада Автономної Республіки Крим сформувала склад Ради міністрів АРК.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 64 депутати з 93, які взяли участь в голосуванні.

Так, на сьогоднішньому засіданні кримські депутати внесли зміни до структури кримського уряду. Відтепер до складу Ради міністрів входять три перші заступники голови РМ АРК, три віце-прем`єри і 11 міністрів. Крім того, до складу уряду повернені Республіканські комітети АРК, які рік тому за ініціативи екс-прем`єра Анатолія МАТВІЄНКА були виведені зі складу РМ АРК.

Персональний склад нового уряду автономії виглядає таким чином:

перший заступник голови РМ АРК – Азіз АБДУЛЛАЄВ;

перший заступник голови РМ АРК – Валерій УЛЬЯНОВ;

перший заступник голови РМ АРК – Євген МИХАЙЛОВ;

заступник голови РМ АРК – Микола КОЛІСНИЧЕНКО;

заступник голови РМ АРК – Анатолій ПРИСЯЖНЮК;

заступник голови РМ АРК – Тетяна УМРИХІНА;

міністр Ради міністрів АРК – Анатолій РОГОЗЕНКО;

міністр економіки АРК – Світлана ВЕРБА;

міністр фінансів АРК – Павло ТОКАРЄВ;

міністр курортів і туризму АРК – Володимир САВЕЛЬЄВ;

міністр культури і мистецтв АРК – Олександр ЄРМАЧКОВ;

міністр освіти і науки АРК – Валерій ЛАВРОВ;

міністр праці і соціальної політики АРК – Раєт СЕТТАРОВ;

міністр охорони здоров`я АРК – Сергій ДОНІЧ;

міністр аграрної політики АРК – Павло АКИМОВ;

міністр будівельної політики, архітектура і ЖКГ АРК – Володимир НІКОНОВ;

міністр промислової політики, транспорту, зв`язку і паливно-енергетичного комплексу АРК – Євген ХІМЧЕНКО;

міністр у справах сім`ї, молоді і гендерної політики АРК – Тетяна ЄЖОВА.

Також призначені голови Республіканських комітетів АРК, яких налічується десять, окрім керівника Республіканського комітету з інформації АРК.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня Верховна Рада Автономної Республіки Крим V скликання припинила повноваження Ради міністрів АРК. Позачергові пленарні засідання ВР АРК з питання призначення уряду Криму мали відбутися 26 травня, проте були перенесені у зв`язку з необхідністю продовжити консультації з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ щодо кандидатури голови Ради міністрів автономії. 29 травня в ході зустрічі Президента з кримським спікером Анатолієм ГРИЦЕНКОМ на посаду прем`єра автономії була заздалегідь узгоджена кандидатура Віктора ПЛАКІДИ. Після чого розпорядженням голови ВР АРК позачергові пленарні засідання кримського парламенту з порядком денним «Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим» були призначені на 2 червня.

Сьогодні Верховна Рада Криму проголосувала за призначення В.ПЛАКІДИ головою Ради міністрів автономії.