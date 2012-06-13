2-річний хлопчик загинув, вибігши з машини на дорогу

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УДАІ Києва, це сталося у вівторок близько 14-ї години на вулиці Булаховського, 2, біля магазину «Агромат», що у Святошинському районі.

Зокрема, там стояв припаркований «Nissan Almera». Раптом з його салону на проїзну частину вибіг маленький хлопчик. Водій автомобіля «ГАЗ-53», який в цей час рухався в напрямку проспекту Палладіна, побачив маленького пішохода і намагався уникнути наїзду. Він взяв кермо ліворуч, виїхав на зустрічну смугу, де сталось зіткнення з автомобілем «Chevrolet Lacetti». Однак лиха уникнути не вдалось і дитина загинула на місці пригоди.

На місці ДТП було з’ясовано, що «Nissan» прибув до столиці з Черкаської області. Батьки залишили дитину в салоні, а самі пішли до торгового центру.

Розпочато розслідування.