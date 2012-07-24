Спецслужбам дали добро на «прослушку» Skype

Компанія Microsoft може дозволити спецслужбам прослуховувати розмови користувачів Skype, а також надасть доступ до їх особистого листування.Про це повідомляє SecurityLab.

За даними ресурсу Slate, власник змінив політику конфіденційності Skype, в нормах якої проглядається готовність творців співпрацювати з правоохоронними органами настільки близько, наскільки це буде можливо з юридичної та технологічної точки зору.

Відповідно до пункту 3 політики конфіденційності Skype, сервіс і його партнери можуть надавати особисті дані, вміст розмов і / або трафік даних користувачів у відповідь на законний запит органів судової влади або правоохоронної системи. Крім того миттєві повідомлення, передані користувачем, будуть зберігатися протягом 30 днів, якщо інший термін не буде витребуваний представниками держорганів.

Як нагадує видання, з моменту створення служба відеозв'язку Skype була серйозним бар'єром, що перешкоджає правоохоронним органам у проведенні стеження. Використовуючи різні механізми шифрування протягом декількох років Skype залишався одним з небагатьох сервісів, перехоплення даних якого було практично неможливим. Однак навесні поточного року в мережі почали з'являтися повідомлення про те, що корпорація Microsoft переробляє архітектуру Skype, зміни в якій дозволять правоохоронним органам «підключатися» до розмов користувачів служби. Водночас представники Microsoft заявили, що передбачувані зміни в програмі є звичайними доробками продукту і немає ніяких підстав вважати, що адміністрація сервісу намагається розробити бекдори для урядової «прослушки».