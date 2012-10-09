Чемпіон з поїдання тарганів помер одразу після змагань

Інцидент стався в зоомагазині в місті Дірфілд-Біч (округ Броуард у Флориді), де відбувався конкурс. Коли підсумки заходу підбили, 32-річному місцевому жителю Едварду Арчболду, якому вдалося з'їсти найбільше тарганів і хробаків, стало зле - його почало нудити.

Арчболд вийшов на вулицю, але знепритомнів біля магазину. Рятувальники доставили чоловіка в лікарню, проте лікарі врятувати його не змогли.

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Як наголошується в повідомленні на сайті шерифа, Арчболд з'їв кілька десятків тарганів і хробаків. Тим часом інші учасники конкурсу, які їли те саме, ознак нездужання не виявили. Причини смерті переможця будуть встановлені після розтину.

За перемогу в змаганнях Арчболд мав отримати живого пітона, зауважує Лента.ру.