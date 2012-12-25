На Херсонщині перекинувся рейсовий автобус: є жертви (фото)

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління ДАІ в області, сьогодні, 25 грудня, о 8:10 на 18 км автодороги Гола Пристань - Залізний Порт у районі села Чулаковка Голопристанського району 33-річний водій, керуючи автобусом «БАЗ», який рухався за маршрутом Жовтневе – Херсон зі сторони села Бехтері в напрямку райцентру Гола Пристань, не справився з управлінням на слизькій дорозі, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв дотичне зіткнення з мікроавтобусом «ГАЗ-3221», під керуванням 57-річного водія, який рухався в зустрічному напрямку, після чого виїхав на ліве узбіччя й перекинувся.

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Внаслідок ДТП 32-річна пасажирка автобуса «БАЗ» загинула на місці пригоди, ще 14 пасажирів маршрутного автобуса, всі жінки віком від 19 до 67 років, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Всі постраждалі - жителі Голопристанського району. Після огляду лікарів четверо постраждалих від госпіталізації відмовилися.

На момент пригоди в салоні рейсового автобуса перебували 24 пасажири.

За фактом ДТП проводиться розслідування.