До 8 січня центр Києва перекритий для транспорту

Рух перекривається у період з 30 грудня 2012 року до 8 січня 2013 року на вулиці Хрещатик на ділянці від вулиці Інститутської до вулиці Б. Хмельницького, а в разі необхідності й до Бессарабської площі.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УДАІ м.Києва, це буде зроблено з метою попередження правопорушень та забезпечення охорони громадського порядку.

Водіям доведеться об’їжджати й такі вулиці, як Софійська (від вул. Володимирської до Майдану Незалежності) та Мала Житомирська (від Майдану Незалежності до пров. Володимирського), де з 18:00 31 грудня 2012 року до 6:30 1 січня 2013 буде заборонено рух усього транспорту, окрім громадського.

Крім того, водії не зможуть припаркувати свій автотранспорт у центрі міста 31 грудня з 16:00 та 7 січня з 11:00, а саме на вулицях: Софійська (від вул. Володимирської до Майдану Незалежності); Мала Житомирська (від Майдану Незалежності до пров. Володимирського); Еспланадна; Рогнідинська (від вул. Шота Руставелі до вул. Еспланадної); Шота Руставелі (від вул. Рогнідинської до вул. Басейної).

Столична ДАІ звертається з проханням до киян та гостей міста із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з обмеженням дорожнього руху.

«Також прохання до водіїв - не виїжджати на особистому транспорті без нагальної потреби та по можливості користуватися громадським транспортом. Але якщо така необхідність виникла, то під час керування транспортом виконувати Правила дорожнього руху, бути уважним і обережним», - наголошується у повідомленні.