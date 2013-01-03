Вночі над Землею пройде «зоряний дощ»

Про це повідомляється в розміщеному на сайті ”Новини уфології” календарі метеорних потоків на 2013 рік.

”Зоряний дощ” стане результатом підвищення активності метеорного потоку ”Квадрантіди”, який почався ще 28 грудня 2012 року і має завершитися 5 січня.

Очікується, що активність метеорного потоку ”Квадрантіди” досягне свого максимуму приблизно до півночі 3 січня і впродовж шести годин зорепад буде достатньо інтенсивним.

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Спостерігати зорепад можна буде з боку сузір`я Волопаса. Метеори рухатимуться зі швидкістю 41 км/с, а колір спалахів буде, швидше, жовтуватого, не білого кольору.

Відповідно до астрономічного календаря наступний ”зоряний дощ” відбудеться навесні в результаті збільшення активності потоку ”Ліріди” з 16 по 25 квітня з максимумом інтенсивності 22 квітня. Проте швидкість руху метеоритів буде вищою, ніж зараз, і досягатиме 49 км/с.

Довідка УНІАН. ”Квадрантіди” вважаються одними з найбільш відомих і великих метеорних потоків. В одному ряду з ним стоять ”Гемініди”, ”Персєїди”, ”Леоніди”, ”Оріоніди” і ”Ліріди”.

Метеорний потік ”Квадрантіди” спостерігається щорічно в період з 28 грудня по 7 січня, має яскраво виражений максимум, що припадає на 3 і 4 січня, під час якого спостерігається падіння від 45 до 200 метеорів на годину.