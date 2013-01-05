АвтоВАЗ не здається: на базі Lada Kalina можуть випустити позашляховик

Про це пише Лента.ру.

За інформацією видання, "АвтоВАЗ" може наслідувати приклад компанії Renault, яка випускає псевдокроссовер Stepway на базі бюджетного хетчбека Sandero. Президент "АвтоВАЗу" Ігор Комаров розповів, що аналогічна версія Lada Kalina "знаходиться в розробці".

Зараз на базі Lada Kalina випускається декілька моделей, включаючи однойменні хетчбек і універсал, а також седан Lada Granta. Крім того, в кінці 2012 року в серію пішов електрокар на базі Lada Kalina.

У січні 2013 року Ігор Комаров оголосив про можливий запуск у серію малолітражки "Ока" (проект 11174), також створеної на базі Lada Kalina.