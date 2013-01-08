Музиканти дали різдвяний концерт на вокзалі
21:35, 08 січня 2013Разное
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У Тернополі в залі очікування залізничного вокзалу відбувся концерт муніципального Галицького камерного оркестру «Для тих, хто в дорозі».
Як повідомив кореспондентові УНІАН художній керівник та диригент муніципального Галицького камерного оркестру Василь Феленчак, під час концерту виконуються мелодії відомих галицьких та європейських колядок, окремі з них - з вокалістами. Також звучать відомі твори середньовічних композиторів.
«Виступати на вокзалі у час різдвяних свят вже стало традицією для нас. У такий спосіб ми намагаємося зберегти святковий настрій у тих людей, які вирушають у дорогу або лишень повернулися із поїздки», – зауважив В.Феленчак.
«Ми б з задоволенням грали б і більше, але буває люди заслуховувалися і спізнювалися на потяг», – додав В.Феленчак.
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