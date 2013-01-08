Музиканти дали різдвяний концерт на вокзалі

Як повідомив кореспондентові УНІАН художній керівник та диригент муніципального Галицького камерного оркестру Василь Феленчак, під час концерту виконуються мелодії відомих галицьких та європейських колядок, окремі з них - з вокалістами. Також звучать відомі твори середньовічних композиторів.

«Виступати на вокзалі у час різдвяних свят вже стало традицією для нас. У такий спосіб ми намагаємося зберегти святковий настрій у тих людей, які вирушають у дорогу або лишень повернулися із поїздки», – зауважив В.Феленчак.

«Ми б з задоволенням грали б і більше, але буває люди заслуховувалися і спізнювалися на потяг», – додав В.Феленчак.