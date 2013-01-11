Шахраї розібрали 2,5 км залізниці

Як повідомила прес-служба наглядового відомства Кримського регіону, представники приватної фірми в серпні-жовтні 2012 року обманом провели демонтаж залізничного полотна, яке знаходилося біля санаторіїв у прибережній зоні, що належить військовій частині. Недостача виявилася під час недавнього аудиту.

Євпаторійська прокуратура з нагляду за виконання законів у військовій сфері цього тижня почала розслідування за фактом продажу 2,5 кілометрів рейок із території військової частини. Завдані збитки становлять 1,2 млн грн.

Розслідування розпочато за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах або групою осіб). Прокуратура внесла дані про скоєння злочину до Єдиного реєстру досудових розслідувань і доручила розслідувати справу міліції.