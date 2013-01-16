Автівка протаранила зупинку в Москві: 4 постраждалих

07:59, 16 січня 2013
Разное
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Автомобіль врізався в зупинку на МКАД у Москві в середу, за попередніми даними, поранені чотири людини.

Автівка вилетіла на зупинку

Про це повідомило РІА Новости джерело в правоохоронних органах російської столиці.

"Аварія сталася на 15-му кілометрі МКАД. Машина вилетіла на зупинку. Попередньо, травми отримали четверо", - сказав співрозмовник агентства.

На місці працюють бригади швидкої допомоги, співробітники ДІБДР. У середу з ранку дорожня обстановка в столиці серйозно ускладнилася через снігопад, утворилися пробки.

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