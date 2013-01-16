Автівка протаранила зупинку в Москві: 4 постраждалих

Про це повідомило РІА Новости джерело в правоохоронних органах російської столиці.

"Аварія сталася на 15-му кілометрі МКАД. Машина вилетіла на зупинку. Попередньо, травми отримали четверо", - сказав співрозмовник агентства.

На місці працюють бригади швидкої допомоги, співробітники ДІБДР. У середу з ранку дорожня обстановка в столиці серйозно ускладнилася через снігопад, утворилися пробки.