Автівка протаранила зупинку в Москві: 4 постраждалих
07:59, 16 січня 2013Разное
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Автомобіль врізався в зупинку на МКАД у Москві в середу, за попередніми даними, поранені чотири людини.
Автівка вилетіла на зупинку
Про це повідомило РІА Новости джерело в правоохоронних органах російської столиці.
"Аварія сталася на 15-му кілометрі МКАД. Машина вилетіла на зупинку. Попередньо, травми отримали четверо", - сказав співрозмовник агентства.
На місці працюють бригади швидкої допомоги, співробітники ДІБДР. У середу з ранку дорожня обстановка в столиці серйозно ускладнилася через снігопад, утворилися пробки.
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