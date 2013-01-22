УАЗ депутата потрапив під обстріл на перегородженій дорозі

Як поінформували сьогодні УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Одеській області, інцидент виник у неділю, 20 січня, між трьома громадянами.

Як уточнив начальник ВГЗ Володимир Шаблієнко, «водій автомобіля УАЗ та його син, що проїжджали із села Стрюківки через Журавку, завдали увечері 20 січня легких тілесних ушкоджень озброєному рушницею 35-річному жителю села у момент перетину цієї ділянки дороги, перегородженої шлагбаумом».

Під час виїзду слідчо-оперативної групи на місце події встановлено, що водій автомобіля УАЗ та його син, погрожуючи фізичною розправою, вимагали від жителя села відкрити опущений шлагбаум щоб проїхати через село. Господар будинку, поряд з яким встановлений шлагбаум, узяв мисливську рушницю і зробив два попереджувальні постріли. Подорожні повалили його на землю, завдали кілька ударів ногами, відібрали зброю і здали рушницю до райвіділу міліції разом із заявою про небезпечний інцидент.

За фактом завдання легких тілесних ушкоджень жителю села Журавка розпочато досудове слідство - відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.125 КК України.

За даними однієї з громадських організацій, що поширила заяву про інцидент, до нього причетний депутат Одеської облради від ВО «Батьківщина» Василь Задорожнюк.

В інтерв’ю УНІАН В.Задорожнюк підтвердив, що інцидент справді мав місце: "Коли ми з сином проїжджали УАЗом через Журавку до Стрюківки шлагбаум на окраїні села був піднятий, а на зворотньому шляху побачили, що його вже закрито «на замок»". За словами депутата, коли спробували підняти шлагбаум і автомобіль через багнюку почало зносити до огорожі виник інцидент з господарем розташованого поряд будинку. "Він вийшов з рушницею і відкрив у напрямку авто стрілянину. Під час штовханини вдалося його роззброїти – рушницю передано разом із заявою про сутичку до Березівського РВВС", - сказав В.Задорожнюк.