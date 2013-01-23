Кримський чиновник хотів хабара з донецького власника яхти

Як повідомляє прес-служба прокуратури м. Севастополя, розпочато досудове слідство у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України стосовно завідувача сектором морської акваторії Севастопольської міської державної адміністрації. 51-літній чиновник, який є посадовою особою, що займає відповідальне становище, обвинувачується в отриманні хабара.

За даними прокуратури, він вимагав у жителя Донецької області хабар у розмірі 4000 дол. США за присвоєння реєстраційного номера причалу в яхт-клубі «Бухта Козача».

При отриманні грошей 18 січня його затримано співробітниками УМВС України в м. Севастополі.

Процесуальне керівництво та контроль у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Севастополя.