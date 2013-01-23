Депутати: власникам дорогих автівок штрафи не забезпечують дисциплінованість

Законопроектом «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері дорожнього руху», текст якого розміщено на сайті Верховної Ради, пропонується застосування коефіцієнту до розміру штрафу, передбаченого за порушення Правил дорожнього руху, залежно від класу/типу транспортного засобу.

Зокрема, передбачено використовувати до типу (класу) легкового автотранспорту Larger cars (середній) та Multi purpose cars (MPV - мінівени) коефіцієнт 2, а до Executive cars (вищий середній) коефіцієнт 3, до автомобілів типу (класу) Luxury cars (люкс) та Sports utility (SUV, зокрема, позашляховики) коефіцієнт 4, а до Sport coupés (спорткари/купе/кабріолети) коефіцієнт 5.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що “встановлений розмір штрафів не сповна забезпечує дисциплінованість водіїв. Особливо водіїв дорогих авто. Наслідки аварій за участю дорогих автомобілів набагато важчі, зважаючи на їхні швидкісні якості, масу і, як це не здасться дивним, ступінь їхнього захисту. З цих же причин аварії за участю дорогих автомобілів часто відбуваються «на рівному місці» і в більшій мірі пов'язані з безпечністю як водіїв дорогих автомобілів, так і власників, а така річ як безтурботність на дорозі має важкі наслідки і неприпустима, тим більше на дорогах з усе зростаючою буквально з кожним днем інтенсивністю руху”.

Тому пропонується “збільшити ступінь відповідальності, в першу чергу, саме власників (а рівно і водіїв) дорогих і швидкісних транспортних засобів, для чого пропонується ввести деяку градацію штрафів в залежності від класу автомобіля, згідно з Європейською класифікацією легкових автомобілів”.

Класифікація Європейської економічної комісії орієнтована на сегментацію цільового ринку, яка не обмежується такими параметрами як габарити або маса, а включає ще й ціну, вид, набір опцій тощо.