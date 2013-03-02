У Кременчуці встановлять пам'ятник М-400 (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, рішення про проектування й встановлення пам'ятника 1 березня ухвалили члени Кременчуцького міськвиконкому.

Із клопотанням про встановлення пам'ятника звернувся житель Кременчука Сергій Пасько. Він запропонував встановити пам'ятник по вулиці Бетонній, 15.

«Враховуючи рішення комісії з питань найменування об'єктів міського підпорядкування, увічнення пам'яті видатних діячів і подій, встановлення пам'ятних знаків у Кременчуці, позитивні рекомендації щодо наданого ескізу пам'ятного знаку, виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області вирішив надати С.Паську дозвіл на складання проекту пам'ятника й встановлення пам'ятного знаку автомобіля "Москвич М - 400" по вул. Бетонній, 15», - сказано в рішенні.

Довідка УНІАН. На вулиці Бетонній біля СТО вже стоїть пам'ятник «Москвичу - 407».

"Москвич М-400" - радянський легковий автомобіль малого літражу, що випускався на Заводі малолітражних автомобілів у Москві (ЗМА, згодом — МЗМА) із грудня 1946 по 1954 рік.

Спочатку був повним аналогом автомобіля Opel Kadett K38, що випускався в 1937-1940 роках у Німеччині.