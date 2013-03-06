У Ялті хочуть знести пам'ятник авторові Штірліца (фото)
03:12, 06 березня 2013Разное
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Ялтинський готель «Ореанда» вимагає демонтувати пам'ятник письменникові Юліану Семенову.
Пам'ятник Юліану Семенову в Ялті
Встановлений восени минулого року пам'ятник стоїть на землі, що належить не місту, а готелю.
Однак у планах «Ореанди» - будівництво мостового переходу з готелю на пляж. Ескізний проект був затверджений ще кілька років тому, а пам'ятник при будівництві буде заважати.
Про це керівництво одного з найвідоміших готелів Криму повідомило до міської ради Ялти.
На засіданні виконкому вирішили в разі необхідності демонтувати пам'ятник і вивезти його в селище Олива Фороської селищної ради, де працює будинок-музей письменника.
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