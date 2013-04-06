Клієнт ресторану вимагав, щоб у нього прийняли фальшиві 500 євро

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, близько півночі на пульт Держслужби охорони надійшов сигнал тривоги з готелю.

Наряд групи затримання, який прибув на місце, з’ясував, що відвідувач ресторану в приміщенні готелю намагався розрахуватися за замовлену вечерю купюрою номіналом 500 євро.

Касир закладу, взявши гроші, виявила, що вони фальшиві і повернула їх власнику, порадивши звернутися до райвідділу міліції.

Утім 27-річний відвідувач наполегливо подавав жінці купюру з вимогою прийняти гроші й дати йому здачу. Чоловік стверджував, що не пам’ятає, звідки у нього взялась фальшивка. Після цього касир непомітно натиснула «тривожну кнопку» ДСО.

Власника фальшивої купюри, місцевого мешканця, доставили до Ізюмського районного відділу міліції для з’ясування обставин події. Після опитування чоловіка відпустили. Триває перевірка. Підроблену купюру вилучено й направлено до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру ГУМВС України в Харківській області.