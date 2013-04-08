Потап знав, що в Тернополі кидатимуть яйця

Як передає кореспонденту УНІАН, про це йдеться в коментарі стосовно інциденту, розміщеному на сторінці Потапа і Насті в одній із соцмереж.

«У мене складається враження, що якась організація хотіла таким чином пропіаритися за наш рахунок. У відстоюванні своїх позицій і особистісних переконань потрібно відчувати межу дозволенного. Чи є хуліганство єдиним способом заявити про себе і довести щось? І найголовніше, яка ідея переслідується, яка поставлена мета і надзавдання?», – дивується Потап.

За його словами, він намагався з’ясувати мотиви даного інциденту в хлопців, які кидали яйця і яких затримали правоохоронці, однак чітких відповідей не отримав.

«Мені вдалося після концерту поговорити з цими шістьма хлопцями. По-перше, привітав їх словами «Слава Україні!», на що до величезного здивування не почув відповіді. Але найбільш кричущим було те, що ніхто із затриманих не зміг відповісти, навіщо вони це зробили. Кілька хлопців заплакали, хтось намагався просити вибачення», – розповів співак.

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Він також зауважив, що на початку концерту, вийшовши в образі артиста Аркадія Лайкіна і, знаючи про місцеву традицією кидати яйцями в російськомовних українських артистів, запитав у глядачів, чи вони підтримують таку традицію. При цьому зал відповів «Ні».

Однак коли артист почав виконувати композицію «Лайки», в нього полетіли яйця, кілька з них влучили в самого артиста, одне – в прожектор, пошкодивши освітлювальну техніку.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня у Тернополі Потапа за виконання російськомовних пісень на концерті закидали яйцями. Як повідомив голова обласної організації ВО “Тризуб” Василь Лабайчук, у такий спосіб члени організації виразили свій протест проти «вульгарних та антикультурних пісень» цих виконавців, а також проти того, що українські виконавці співають російською мовою.

Одразу після інциденту правоохоронці затримали 6 хуліганів. Подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України.

При цьому тернопільські фани Потапа, які після концерту пройшли за куліси до виконавців, стверджують, що Потап пообіцяв через дану хуліганську витівку більше не приїжджати з концертами в Тернопіль.