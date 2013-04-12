Одеська прокуратура оцінила збитки від фекалій у Чорному морі

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, в прокуратуру Одеської області надійшли матеріали Державної екологічної інспекції Північно-західного регіону Чорного моря про факт самовільного скидання в акваторію моря, в районі пляжу Аркадія міста Одеси, неочищених каналізаційних стоків.

Встановлено, що 5 квітня в ході виконання робіт з реалізації проекту «Реконструкція магістральної частини системи водовідведення Південного басейну каналування Одеси», без отримання відповідних дозволів, філія «Інфоксводоканал» відключила каналізаційно-насосну станцію і спорожнила напірний колектор.

Крім того, в період виконання монтажних робіт неочищені каналізаційні стоки надійшли безпосередньо в акваторію Чорного моря. Загалом у район пляжу Аркадія потрапила 21 тис. куб. метрів стоків, що призвело до забруднення поверхневих вод.

«Загальна сума завданого навколишньому середовищу збитку становить більш як 53 млн. гривень", зазначили в прокуратурі.

Також повідомляється, що "дозволи на виконання будівельних робіт надані інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю в Одеській області".

Всі матеріали для проведення перевірки і вжиття, за наявності підстав, заходів реагування вже направлені в Одеську міжрайонну прокуратуру з нагляду за дотриманням законів у природоохоронній сфері», - повідомили в прес-службі.

Згідно з інформацією прес-служби, проект «Реконструкція магістральної частини системи водовідведення Південного басейну каналування Одеси» одержав позитивний експертний висновок ДП «Укрдержбудекспертиза» від 18 жовтня 2012 р. і затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України 3 грудня 2012 р. Вищезгадані роботи з врізання перекладеної ділянки магістральної частини водовідведення в діючий трубопровід виконувалися на підставі листа заступника мера Одеси від 4 березня 2013 р. і протокольного рішення засідання штабу з контролю за реалізацією проекту.