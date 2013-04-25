Головне за день: огляд топ-новин

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Теракт у Бостоні: Джохар Царнаєв під час затримання був без зброї

Підозрюваний у причетності до терактів у Бостоні Джохар Царнаєв у момент затримання поліцейськими не мав при собі зброї і не міг відстрілюватися.

Кравчук: Новий проект Конституції буде готовий до кінця травня

Новий проект Конституції України буде готовий до кінця травня, а серед пропозицій обговорюється скорочення кількості депутатів до 300 і двопалатний парламент.

Клюєв: Україна має намір виконати 71 умову для підписання Угоди з ЄС

Україна має намір виконати умови, необхідні для підписання Угоди про асоціацію, заявляє Клюєв.

Яке свято українці люблять найбільше і яке - найменше (опитування)

Найпопулярнішим офіційним святом серед українців є Великдень, а День Конституції посів перше місце серед найменш популярних.

Путін лякає Україну, що без МС окремі галузі її економіки помруть

Президент Росії Володимир Путін заявляє, що відмова України від вступу до Митного союзу може призвести до деіндустріалізації окремих галузей української економіки.

Засідання комісії щодо звільнення Тимошенко зірвалося через відсутність кворуму

Засідання перенесли на понеділок. В свою чергу, уповноважена Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська заявила, що не береться прогнозувати, яким буде рішення Комісії при Президентові України у питаннях помилування у справі екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

Путін - про «акт Магнітського»: США прийняли, щоб зябра роздути

Захід не повинен вимагати від Росії впровадження своїх стандартів, переконаний Путін.

Глава МЗС Польщі відсунув Україні дедлайн для виконання вимог Європи

Кінцевим строком вжиття заходів Україною для підписання Угоди про асоціацію з ЄС є кінець літа.

Кличко запізнився на акцію опозиції в Черкасах через погані дороги

В Черкасах пройшла акція “Вставай, Україно!”.