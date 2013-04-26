Боярський очолив Рух за права курців

Громадська організація ставить за мету створити умови для куріння тютюну, які «не принижують людської гідності".

Рух планує почати збір підписів проти антитютюнового закону. Головними цілями активістів є збереження "курилок" на підприємствах, а також за створення спеціальних приміщень у поїздах далекого сполучення, водних і повітряних судах, лікарнях, в'язницях.

Активісти також мають намір домагатися дозволу на відкриття спеціальних ресторанів, призначених виключно для курців.

Антитютюновий закон був підписаний Президентом Росії 25 лютого, нагадує РосБізнесКонсалтинг. Документ забороняє куріння в громадських місцях і вводить тотальну заборону тематичної реклами. Результати опитування ВЦВГД показали, що закон розколов суспільство на два табори: 45% росіян підтримують ініціативу законодавців, 49% висловлюються проти.