ДАІ затримала п'яного водія з гранатою

Як повідомили УНІАН у ДАІ Миколаївської області, автомобіль під керуванням 53-річного жителя м. Южноукраїнськ Миколаївської області зупинили за порушення Правил дорожнього руху.

"Під час перевірки документів було помічено, що водій має явні ознаки алкогольного сп'яніння", - сказано в повідомленні ДАІ. Результати експертизи підтвердили перевищення рівня алкоголю в крові.

Крім того, на передньому сидінні автомобіля водій перевозив макет гранати Ф-1, військову піротехніку й два ножі з ознаками холодної зброї.

Чоловіка і автомобіль доставлено до райвідділу міліції для подальшого розгляду справи, а також стосовно правопорушника було складено адміністративний протокол за ч.2 ст.130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (повторне протягом року керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння). Передбачає покарання - позбавлення права керувати транспортним засобом на 2-3 роки з платним вилученням транспортного засобу або громадські роботи 50-60 годин або арешт 10-15 діб.