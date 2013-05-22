На Сонці спалах: можливі проблеми із зв'язком

Як передає РІА «Новости», про це повідомив представник Інституту прикладної геофізики Росгідромету.

"Сьогодні дві години тому на Сонці зареєстровано помірний спалах класу М5. Незважаючи на помірну інтенсивність, спалах поєднувався з дуже великою тривалістю події - більше двох годин. Що разом із зручним положенням джерела спалаху на сонячному диску - 87 градусів західної довготи - дозволила викинутому потоку протонів досягти навколоземного простору. Все це може призвести до серйозного погіршення супутникового зв'язку в полярних широтах, а також до різних явищ до іоносфери ", - сказав він.