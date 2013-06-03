Тигрюля народила трійню

У ялтинському зоопарку "Казка" у білої тигриці Тигрюлі, яку Юлія Тимошенко передала звіринцю при перебуванні прем'єр-міністром України в 2009 році, народилася трійня.

Як повідомила прес-служба "Казки", малюки, які з'явилися на світ 1 червня, почуваються добре.

Кількома днями раніше в парку левів "Тайган" амурська тигриця народила двійню. "З цієї нагоди "Казка" і "Тайган" 30 червня запрошують до себе в гості двійнят й трійнят Криму. Вхід - безплатний. Умова: однаковий одяг", - говориться в прес-релізі.

Як повідомляв УНІАН, Тігрюля рік тому народила четверо дитинчат, з них вижила лише "дівчинка".

Довідка УНІАН. Підприємець Олег Зубков створив "Казку" в 1995 році, "Тайган" - в 2012.

Бенгальську тигрицю-альбіноса Тимошенко подарували в серпні 2009 року організатори фестивалю "Чорноморські ігри" в Скадовці.