S&P припускає можливість девальвації до 9 гривень за долар

Про це йдеться в доповіді Standard & Poor’s, переданій УНІАН.

«У нашому базовому сценарії ми використовуємо допущення про зниження курсу гривні до долара США з 7,99 у 2012 р. до 9,00 у 2013 р. На наш погляд, наполегливе прагнення уряду не допустити зміни валютного курсу на тлі погіршення основних економічних показників може призвести до вимушеної девальвації гривні», - говориться в доповіді.

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При цьому аналітики агентства переконані, що заходи, які вживаються сьогодні щодо зміцнення курсу нацвалюти, можуть бути корисні лише в короткостроковій перспективі. «На наш погляд, повторне введення Національним банком України механізмів контролю за притокою капіталу, а саме обов'язкового продажу 50% валютної виручки, послабить тиск на курс гривні лише на деякий час», - відзначають в Standard & Poor’s.

Крім того, в агентстві прогнозують зниження до кінця року обсягу міжнародних резервів України приблизно до 20 млрд дол. проти нинішніх 24,541 млрд дол.

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Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service прогнозує девальвацію гривні на рівні 10-15% за підсумками 2013 року. Прогноз відображає очікування того, що українські банки продовжуватимуть працювати в складних економічних умовах, внаслідок чого якість активів і прибутковість залишиться дуже слабкою.

Згідно з прогнозами Міжнародного валютного фонду, курс національної валюти в 2013 році буде в межах від 8,3 до 8,5 грн/дол.

Згідно з консенсус-прогнозом, опублікованим на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, в квітні цього року експерти покращили прогноз курсу гривні в 2013 році до 8,36 грн/дол. проти 8,55 грн/дол., прогнозованих у листопаді 2012 року.

Державний бюджет України на 2013 рік сформовано виходячи з середньорічного курсу 8,4 грн/дол.