Через спеку великим вантажівкам заборонено пересуватися вдень

Як повідомили УНІАН у Сумському облавтодорі, обмеження введено з метою збереження дорожнього покриття й стосується транспортних засобів вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн. Таким автомобілям заборонено пересуватися дорогами регіону в період із 9 до 21 години.

Зокрема, обмеження руху в межах Сумської області введено на дорогах:

Н-12 Суми-Полтава з обходом м. Суми - км 11 +500 - км 106 +400;

Н-07 Київ-Суми-Юнаківка - км 208 +341 - км 379 +282;

Р-44 Суми-Путивль-Глухів - км 6 +865 - км 137 +858;

Р-60 Кролевець-Конотоп-Ромни-Пирятин - км 0 +000- км 154 +901;

Р-61 Батурин-Конотоп-Суми - 18 +820 - км 154 +254;

Р-46 Харків-Охтирка - км 89 +060 - км 111 +080;

Р-45 Суми-Красніпілля-Богодухів - км 16 +937 - км 107 +105;

Р-65 КПП «Миколаївка»-Семенівка-Н.Сіверський-Глухів-КПП «Катерінівка» - км 80 +698 - км 154 +477.

Для всіх автомобілів, які підпадають під цю категорію, визначено стоянки автотранспорту й майданчики відпочинку, в межах смуг відведення автомобільних доріг державного значення.