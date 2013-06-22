14-річний підліток отримав тяжкі травми від вибуху

04:01, 22 червня 2013
Разное
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У Вінниці 14-річний підліток отримав тяжкі травми від вибуху невідомого предмету, за фактом травмування відкрито кримінальне провадження.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України у Вінницькій області 14-річного підлітка госпіталізовано до обласної дитячої лікарні та терміново прооперовано.

Тяжкі травми дитина отримала внаслідок вибуху невідомого предмету - підлітку розтрощило фаланги двох пальців, він отримав ушкодження грудної та черевної порожнини. У лікарню хлопчик поступив з поширеною вибуховою травмою, у важкому стані травматичного шоку. Наразі стан дитини стабільний.

Після надходження повідомлення з лікарні, працівники міліції оперативно розпочали перевірку обставин травмування дитини.

З’ясували, що в підлітка в руках вибухнув невідомий предмет. На місці події в районі гаражного кооперативу по вул. Келецькій у Вінниці працювала слідчо-оперативна група, вибухотехніки, які ретельно обстежили територію та вилучили рештки предмету після вибуху, серед яких залишки мобільного телефону та дроти.

Наразі речові докази перебувають на експертизі, яка з’ясує, що вибухнуло в руках хлопчика.

За словами начальника Вінницького міського відділу міліції Юрія Куцого, за фактом отримання тяжких тілесних ушкоджень відкрито кримінальне провадження відповідно до ч.1 ст.121 КК України. Триває розслідування.

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