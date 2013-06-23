Прокурор вимагатиме максимального покарання для винуватця ДТП у Сумах

Прокурор Сумської області Руслан Білоконь вимагатиме максимального покарання для винуватця резонансної ДТП у Сумах 21 червня, у якій загинули двоє людей.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області.

Прокуратура взяла на контроль кримінальне провадження за фактом цієї ДТП.

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Відомості про ДТП було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу особами, які керують транспортним засобом, якщо вони спричинили загибель кількох осіб). Згідно з цією статтею, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років.

За словами прокурора області, найближчим часом буде завершено всі слідчі дії, і кримінальне провадження буде направлено до суду, щоб злочинець постав перед законом і поніс заслужене покарання.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 21 червня у центрі Сум автомобіль врізався в зупинку громадського транспорту. Двоє людей загинули і троє отримали травми. На місці аварії зібралися кілька сотень людей, серед них лунали заклики до самосуду. Водія сховали у патрульній машині, яку оточили кілька десятків працівників міліції.

4 червня в цю ж зупинку в`їхав пасажирський автобус, який вдарила ззаду вантажна «Газель». Дві людини на зупинці були травмовані.